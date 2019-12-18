Кучаев: признателен ЦСКА, что он верит в меня

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал подписание нового соглашения со столичным клубом. Обновлённый контракт футболиста действует до 2023 года.



«Очень рад, что удалось продлить контракт с ЦСКА. Признателен клубу, что он верит в меня и предоставил возможность играть дальше за него. Поэтому постараюсь отплатить игрой на футбольном поле», — цитирует Кучаев пресс-служба клуба в официальном «твиттере».



Кучаев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, но получил 1 жёлтую карточку. В составе «армейской» команды хавбек дважды становился обладателем серебряной награды российского национального чемпионата.



ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч «армейцы» проведут 1 марта 2020 года на своём поле с екатеринбургским «Уралом».

ЦСКА подтвердил продление контракта с Кучаевым