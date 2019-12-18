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Варан рассказал, как «Реал» планирует остановить Месси в «эль класико»

Варан рассказал, как «Реал» планирует остановить Месси в «эль класико»
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси в преддверии «эль класико».

«Месси — это уникальный игрок, против которого невозможно обороняться так, как это допускается в игре против других футболистов.

Лео заставляет каждого защитника невероятно концентрироваться на нём. При этом обороняться против него нужно коллективно. В грядущем матче мы должны оставить ему так мало пространства, как только возможно», — заявил Варан в интервью пресс-службе чемпионата Испании.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 18 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».

Ранее обе команды опубликовали свои заявки на матч. «Реалу» не помогут Эден Азар, Хамес Родригес и Марсело, тогда как за «Барселону» не сыграет Усман Дембеле.

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