Сторонники независимости Каталонии выбросили на поле мячи во время «эль класико»

Каталонские болельщики провели акцию протеста во время матча 10-го тура Примеры «Барселона» — «Реал». На 56-й минуте на поле были выброшены десятки резиновых мячиков, символизировавших резиновые пули, которыми испанская полиция обстреливала протестующих во время их предыдущих уличных акций. Перформанс, сопровождавшийся криками «Свобода!», был назван «демократическим цунами».

Фото доступно в «твиттере» @TheEuropeanLad.

На протяжении всего сегодняшнего дня перед стадионом «Камп Ноу» проходила акция протеста с призывами отделения Каталонии от Испании. В связи с этим матч могли перенести ещё раз, однако местный муниципалитет ограничился усиленными мерами безопасности.



Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Реал».