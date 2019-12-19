Минамино: переход в «Ливерпуль» был моей мечтой. Не думал, что окажусь здесь

Новичок «Ливерпуля» нападающий Такуми Минамино прокомментировал свой переход в клуб из «Ред Булл Зальцбург».
«Переход в «Ливерпуль» был моей мечтой. Я в восторге, что этот момент наконец наступил. Играть в Премьер-лиге было одной из моих целей. Я считаю, что это сильнейший чемпионат в мире. Я думал, что однажды смогу попасть в Англию, если моя карьера будет развиваться плавно, но мне и не приходила мысль, что я окажусь в этой команде. Я счастлив, что так случилось. С нетерпением жду выхода на поле.
Что касается матчей с «Ливерпулем», в них я узнал, насколько высок уровень техники и интенсивности в этой команде. Я почувствовал, что играю против победителей Лиги чемпионов. Счастлив стать частью команды. Моя цель – выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов, а также внести максимальный вклад в успех клуба», — цитирует Минамино пресс-служба «Ливерпуля».
- 19 декабря 2019
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