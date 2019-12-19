«Ливерпуль» объявил о переходе Минамино из «Ред Булл Зальцбург»

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Такуми Минамино из «Ред Булл Зальцбург».



24-летний японский футболист сможет выступать за красных с 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. Подробности соглашения с форвардом не уточняются. За свою новую команду Такуми будет выступать под 18-м номером.



Ранее сообщалось, что трансфер Минамино обойдётся «Ливерпулю» в € 8 млн – именно столько составляла сумма отступных, прописанная в контракте игрока.

Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

Минамино перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2015 года из «Сересо Осаки». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В нынешнем сезоне японец принял участие в 14 матчах чемпионата Австрии, в которых стал автором 5 забитых мячей. Также на его счету 2 гола и 3 результативные передачи в 6 матчах Лиги чемпионов.