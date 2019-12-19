Аршавин: с Малкомом и Кокориным «Зенит» начнёт играть в другой футбол

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями об игре сине-бело-голубых.
«Зенит» играет в простой футбол? Наверное, я чаще всех о нём говорю, появляясь на телевидении. Я тоже говорю, что у команды простой футбол, но он приносит результат. Но, может быть, для данного подбора игроков этот футбол самый эффективный. Почему бы и нет?
Когда, надеюсь, появятся Малком и Кокорин, то и «Зенит» начнёт играть в другой футбол. Многое зависит от игроков. Вы не можете научить футболиста, который не умеет отдавать тонкий пас. Уже поздно это делать. Должны быть такие футболисты, а в «Зените» их нет. Кокорин? Не знаю, сможет ли он вернуться на свой уровень, но очень надеюсь и верю в это», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 19 декабря 2019
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