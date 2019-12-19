«Арсенал» перенёс пресс-конференцию Юнгберга на пятницу. Клуб интересуется Артетой

«Арсенал» перенёс пресс-конференцию исполняющего обязанности главного тренера Фредрика Юнгберга на завтра, 20 декабря. Об этом информирует Sky Sports.

Как сообщает источник, шведский специалист должен был дать комментарии перед очередным туром чемпионата Англии, однако пресс-конференцию решили перенести на завтра. Это может быть связано с тем, что клуб в ближайшее время может назначить на пост главного тренера Микеля Артету.

Артета может в ближайшее время занять пост главного тренера лондонского «Арсенала», цвета которого защищал в бытность игроком в течение пяти сезонов. После завершения карьеры он перешёл на работу в «Манчестер Сити» и дважды выиграл с клубом чемпионат Англии.

Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Также один раз им покорился Кубок Англии.