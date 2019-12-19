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Артета попрощался с игроками и персоналом «Манчестер Сити»

Артета попрощался с игроками и персоналом «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета попрощался с командой во время сегодняшней тренировки, сообщает The Athletic.

По информации издания, специалист произнёс перед футболистами и персоналом клуба прощальную речь, которая получилась эмоциональной.

Ранее сообщалось, что Артета должен в ближайшее время занять пост главного тренера лондонского «Арсенала», цвета которого защищал в бытность игроком. «Канониры» уволили с этой должности Унаи Эмери, и с тех пор роль временного наставника команды исполняет Фредрик Юнгберг.

Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Также один раз им покорился Кубок Англии.

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