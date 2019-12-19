В столкновениях в день матча «Барселона» — «Реал» пострадали 60 человек

Стали известны подробности столкновений между полицией и политическими активистами, которые происходили в Барселоне накануне, 18 декабря, в день перенесённого матча 10-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» (0:0).



Как сообщает AS, участники беспорядков поджигали мусорные контейнеры и строили на улицах баррикады. Также они устроили столкновения с полицией, в результате которых 10 человек были задержаны, а 60 получили повреждения. Из них двое получили переломы, а остальные отделались лёгкими повреждениями. 13 человек попали в больницу.



Напомним, матч «Барселона» – «Реал» должен был состояться осенью, однако был перенесён из-за протестных акций, связанных с заключением в тюрьму лидеров движения за независимость Каталонии от Испании, которые ранее выступали организаторами демонстраций и референдума.



Беспорядки на «эль класико». В Барселоне после футбола было жарко Матч «Барселона» – «Реал» закончился кошмаром на улицах возле «Камп Ноу».