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Гендиректор «Рубина»: в лице Яровинского мы получили прекрасного спортдиректора

Гендиректор «Рубина»: в лице Яровинского мы получили прекрасного спортдиректора
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал назначение Олега Яровинского на должность спортивного директора клуба.

«С Олегом Яровинским я знаком не понаслышке, он специалист очень высокого уровня. Нам удалось заполучить себе прекрасного спортивного директора. В его зону ответственности будет входить чисто спортивная составляющая начиная от академии. Он будет стоять во главе нашей спортивной пирамиды», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее Яровинский работал скаутом «Москвы», спортивным директором самарских «Крыльев Советов», начальником селекционного отдела и спортивным директором ЦСКА, ассистентом тренера «Халл Сити» и «Витесса».

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