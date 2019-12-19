Гендиректор «Рубина»: в лице Яровинского мы получили прекрасного спортдиректора
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал назначение Олега Яровинского на должность спортивного директора клуба.
«С Олегом Яровинским я знаком не понаслышке, он специалист очень высокого уровня. Нам удалось заполучить себе прекрасного спортивного директора. В его зону ответственности будет входить чисто спортивная составляющая начиная от академии. Он будет стоять во главе нашей спортивной пирамиды», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее Яровинский работал скаутом «Москвы», спортивным директором самарских «Крыльев Советов», начальником селекционного отдела и спортивным директором ЦСКА, ассистентом тренера «Халл Сити» и «Витесса».
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