Леви: возможно, Почеттино вернётся в «Тоттенхэм»

Президент «Тоттенхэм Хотспур» Даниэль Леви не исключил возвращения Маурисио Почеттино в лондонский клуб. Напомним, в ноябре специалист был уволен из «Тоттенхэма» после более, чем пяти лет работы.
«Вы должны прекрасно понимать, что за пять с половиной лет совместной работы у нас с Маурисио сложились особенные отношения. Его увольнение — это не то, чего я хотел. В тот моменты было невероятно сложно это сказать ему, но он меня понял. Маурисио понимал, что это правила игры, а не что-то личное.
Уверен, он вернётся к работе только сильнее, продолжит работать в другом топ-клубе. Что касается «Тоттенхэма», то, возможно, однажды он вернётся к нам. Мы очень благодарны ему за ту фантастическую работу, которую он провёл в клубе», — цитирует Леви Evening Standart.
- 19 декабря 2019
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