Венгер: Салах напоминал мне Месси в матче с «Монтерреем»
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе в матче полуфинала клубного чемпионата мира с мексиканским «Монтерреем» (2:1).
«Мне нравится, как прогрессирует Салах. В игре с «Монтерреем» он играл плеймейкера. Он напоминал мне Месси в том матче. Приятно наблюдать, как парень из забивного нападающего становится ещё и тем, кто отдаёт результативные передачи. Он совершенный игрок, и мы восхищаемся им. Он воплощает то, что мы хотим видеть в современных атакующих игроках», — приводит слова beIN Sports.
Мохамед Салах принял участие в 14 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Нападающий сборной Египта забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
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