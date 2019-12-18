Венгер: если Артета возглавит «Арсенал», я буду его поддерживать
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о возможном назначении тренера «Манчестер Сити» Микеля Артеты на пост наставника «канониров».
«Я являюсь фанатом «Арсенала». В данный момент я поддерживаю нынешнего тренера, которым является Юнгберг. Если Артета возглавит «Арсенал», буду поддерживать его.
Микель умён, у него есть страсть и знания, но всё это также есть у Юнгберга. Я считаю, что у Артеты, безусловно, большое будущее. Он многому научился в должности ассистента Гвардиолы. Но у него нет опыта для работы на таком уровне. Поэтому у него должна быть хорошая команда", — приводит слова Венгера Sky Sports.
Ранее сообщалось, что футболисты «Арсенала» предпочитают видеть на посту главного тренера клуба Карло Анчелотти.
Венгер: буду рад дать совет Юнгбергу
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