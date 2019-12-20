Яя Туре — о расизме: футбольные фанаты стали глупее

Полузащитник китайского клуба «Циндао Хайню» Яя Туре поделился мнением о борьбе с расизмом в футболе.

«Я общался с ФИФА, потому что расизм — очень важная проблема. Добиться победы в этом деле будет непросто, понадобится много времени. Фанаты, люди сейчас глупее, чем раньше. Конечно, это шокирует, поскольку сейчас 2019 год. К 2020-му, к 2025 году у нас появятся дети — что мы будем делать тогда? Так не может продолжаться», — приводит слова 36-летнего хавбека BBC.

Туре выступает за «Циндао Хайню» с лета 2019 года. Ранее ивуарийский футболист защищал цвета «Олимпиакоса», «Манчестер Сити», «Барселоны», «Монако», донецкого «Металлурга» и «Беверена».

Контракт Яя с «Циндао Хайню» рассчитан до 31 декабря 2019 года.