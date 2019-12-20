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Микель Артета возглавил «Арсенал»

Микель Артета возглавил «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Бывший ассистент Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета стал главным тренером лондонского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 37-летним специалистом подписан на срок 3,5 года.

Напомним, будучи профессиональным футболистом, Артета выступал в составе «Арсенала» в период с 2011 по 2016 год.

До сегодняшнего дня исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» являлся Фредрик Юнберг. Бывший шведский футболист занимал данный пост на протяжении трёх матчей после увольнения Унаи Эмери.

Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Один раз им покорился Кубок Англии.

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