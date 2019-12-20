НСФЛ признана лучшей студенческой спортивной лигой в России

Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ) стала лауреатом премии «Звёзды студенческого спорта» в номинации «Всероссийские проекты». Вчера, 19 декабря, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» состоялся ежегодный бал – торжественная церемония чествования лучших студентов-спортсменов, проводимая Российским студенческим спортивным союзом. Приветствие участникам и гостям бала от президента России Владимира Путина зачитал помощник президента России Игорь Левитин. В награждении номинантов приняли участие такие прославленные спортсмены, как Елена Исинбаева, Александр Карелин, Светлана Журова, Светлана Хоркина, Ирек Зиннуров и многие другие.
Награду в номинации «Всероссийские проекты» торжественно вручили президенту НСФЛ Андрею Стукалову. На мероприятии также чествовали команду Кубанского государственного университета. Трёхкратный чемпион НСФЛ КубГУ летом 2019 года стал трёхкратным чемпионом Европы.
В 2019-2020 годах НСФЛ проводит шестой сезон, в котором принимает участие рекордное количество команд: 32 в соревнованиях Высшего дивизиона и более 100 – в рамках Общероссийского дивизиона. Лига решает задачи не только по популяризации здорового образа жизни, но и становится важным кадровым резервом российского футбола. Более 100 футболистов использовали студенческий футбол как важный этап в переходе в профессиональный, а выпускники команды КубГУ Николай Комличенко и Даниил Фомин в этом году были вызваны в национальную сборную.
- 20 декабря 2019
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