Райола: Погба хочет выигрывать трофеи с «Манчестер Юнайтед»

Известный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался о пребывании француза в английском клубе.
«Думаю, вернувшись в «Манчестер», Поль оказался дома. Он не мог перейти куда-либо ещё. Это был выбор, сделанный сердцем. Погба – очень, очень славный парень. Например, он не может злиться на Сульшера, потому что Уле хорошо относился к нему, когда играл за клуб, а Поль был ещё молодым футболистом. Погба тогда чувствовал уважение и любовь с его стороны.
Поль хочет быть успешным и счастливым и выигрывать трофеи. Он бы хотел делать это с «Манчестер Юнайтед». Да, им всерьёз интересовался «Реал», но клуб не отпустил его. Мы и Погба в частности не стали поднимать шум из-за этого, потому что я действую в соответствии с желанием моих игроков», — цитирует Райолу The Telegraph.
- 20 декабря 2019
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