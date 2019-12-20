Президент «Сампдории»: Роналду должны были показать жёлтую карточку после такого прыжка

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро своеобразно прокомментировал победный гол форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота его команды. Забивая головой, португалец выпрыгнул вверх на 71 см. и находился на высоте 256 см.



«Хотелось бы сказать, что Криштиану должен был быть наказан жёлтой карточкой за такой прыжок. Он взлетел в воздух, словно самолёт.



Да, игру выиграл именно Роналду, но не могу отметить и своих ребят — они здорово защищались на протяжении всего матча», — в шутливой форме заявил Ферреро Football Italina.



Благодаря победе над «Сампдорией» со счётом 2:1 «Ювентус» вернулся на первую строчку турнирной таблицы Серии А. На три очка от туринского клуба отстаёт «Интер», имеющий игру в запасе.

«Птица? Самолёт? Нет, это Криштиану!» «Ювентус» — о голе Роналду после прыжка