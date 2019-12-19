Роналду выпрыгнул на 71 см, забивая победный гол в ворота «Сампдории»
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в очередной раз поразил своими физическими данными во время матча 17-го тура Серии А с «Сампдорией». Забивая победный мяч в ворота Эмиля Аудеро, 34-летний футболист выпрыгнул вверх на 71 сантиметр. Во время удара по мячу португалец находился на высоте 256 сантиметров над землёй.
Фото доступно в «твиттере» «Чемпионата».
Стоит отметить, что матч с «Сампдорией» стал для Криштиану пятым подряд, в котором он неизменно забивает. Сама игра завершилась победой «Юве» со счётом 2:1.
Во встрече «Сампдории» и «Ювентуса» случилось ещё одно, не менее знаменательное событие — Джанлуиджи Буффон провёл 647-й матч в Серии А и сравнялся по данному показателю с рекордсменом Паоло Мальдини.
Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией» в матче Серии А
- 19 декабря 2019
-
01:51
-
01:38
-
01:33
-
00:52
-
00:43
-
00:37
-
00:23
-
00:21
-
00:07
- 18 декабря 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:38
-
23:37
-
23:21
-
23:08
-
22:53
-
22:50
-
22:43
-
22:23
-
22:23
-
21:56
-
21:42
-
21:25
-
21:08
-
21:06
-
20:57
-
20:25
-
20:24
-
20:08
-
19:58
-
19:50
-
19:47
-
19:40«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым Эксклюзив
-
19:29
-
19:27
Партнерский контент