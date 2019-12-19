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Роналду выпрыгнул на 71 см, забивая победный гол в ворота «Сампдории»

Роналду выпрыгнул на 71 см, забивая победный гол в ворота «Сампдории»
Футбол / Италия 0

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в очередной раз поразил своими физическими данными во время матча 17-го тура Серии А с «Сампдорией». Забивая победный мяч в ворота Эмиля Аудеро, 34-летний футболист выпрыгнул вверх на 71 сантиметр. Во время удара по мячу португалец находился на высоте 256 сантиметров над землёй.

Фото доступно в «твиттере» «Чемпионата».

Стоит отметить, что матч с «Сампдорией» стал для Криштиану пятым подряд, в котором он неизменно забивает. Сама игра завершилась победой «Юве» со счётом 2:1.

Во встрече «Сампдории» и «Ювентуса» случилось ещё одно, не менее знаменательное событие — Джанлуиджи Буффон провёл 647-й матч в Серии А и сравнялся по данному показателю с рекордсменом Паоло Мальдини.

Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией» в матче Серии А
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