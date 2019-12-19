Роналду прокомментировал свой гол, забитый в прыжке с высоты 256 см

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подвёл итоги встречи 17-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:1), а также прокомментировал свой победный мяч, который был забит в прыжке вверх на 71 сантиметр. Во время удара по мячу португалец находился на высоте 256 сантиметров над землёй.

«Доволен результатом, это был сложный матч. «Сампдория» играла очень хорошо. Все игроки «Ювентуса» показали правильное отношение к делу.



Весь месяц у меня были проблемы с коленом. Сейчас все в прошлом, я хорошо себя чувствую физически. Я всего лишь хочу помогать «Ювентусу» побеждать и завоевывать титулы.



Гол получился хорошим, я рад, что смог помочь команде добыть три очка. Я выпрыгнул на 71 см? Не знал этого», — приводит слова Роналду Sky Sport Italia.



В этом сезоне итальянской Серии А Роналду принял участие в 14 матчах, в которых забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас.