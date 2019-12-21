Черышев красиво поразил ворота на тренировке. Видео
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отметился эффектным действием на тренировке испанской команды. 28-летний футболист классно замкнул фланговую подачу, сорвав аплодисменты партнёров.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, уроженец Нижнего Новгорода не выходил на поле в официальных матчах с начала ноября. Причиной послужила травма бедра, полученная в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).
Денис попал в заявку «Валенсии» на предстоящий матч с «Вальядолидом» в 18-м туре испанской Примеры. Игра состоится завтра, 21 декабря.
В текущем сезоне Черышев провёл 18 матчей на клубном уровне, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
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