Гол Иньесты помог «Виссел Кобе» пробиться в финал Кубка Японии

Испанский полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста стал автором гола в полуфинальном матче Кубка Японии с «Симидзу С-Палс». Встреча завершилась победой команды Иньесты со счётом 3:1.



Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании ударом в ближний угол открыл счёт на 14-й минуте встречи. Для Иньесты этот гол стал седьмым в 24 матчах, проведённых в 2019 году.

Видео доступно на «Чемпионате».



Стоит отметить, что в матче принимали участия и другой звёздный легионер «Виссел Кобе». Бельгиец Томас Вермален отыграл без замен, а немецкий форвард Лукас Подольски на поле так и не появился. Андрес Иньеста был заменён на 89-й минуте встречиа. В решающем матче Кубка Японии соперником «Виссел Кобе» станет «Касима».