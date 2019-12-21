Гол Иньесты помог «Виссел Кобе» пробиться в финал Кубка Японии
Испанский полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста стал автором гола в полуфинальном матче Кубка Японии с «Симидзу С-Палс». Встреча завершилась победой команды Иньесты со счётом 3:1.
Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании ударом в ближний угол открыл счёт на 14-й минуте встречи. Для Иньесты этот гол стал седьмым в 24 матчах, проведённых в 2019 году.
Видео доступно на «Чемпионате».
Стоит отметить, что в матче принимали участия и другой звёздный легионер «Виссел Кобе». Бельгиец Томас Вермален отыграл без замен, а немецкий форвард Лукас Подольски на поле так и не появился. Андрес Иньеста был заменён на 89-й минуте встречиа. В решающем матче Кубка Японии соперником «Виссел Кобе» станет «Касима».
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