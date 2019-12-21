Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Иньесты помог «Виссел Кобе» пробиться в финал Кубка Японии

Гол Иньесты помог «Виссел Кобе» пробиться в финал Кубка Японии
Футбол / Прочие турниры 0

Испанский полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста стал автором гола в полуфинальном матче Кубка Японии с «Симидзу С-Палс». Встреча завершилась победой команды Иньесты со счётом 3:1.

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании ударом в ближний угол открыл счёт на 14-й минуте встречи. Для Иньесты этот гол стал седьмым в 24 матчах, проведённых в 2019 году.

Видео доступно на «Чемпионате».

Стоит отметить, что в матче принимали участия и другой звёздный легионер «Виссел Кобе». Бельгиец Томас Вермален отыграл без замен, а немецкий форвард Лукас Подольски на поле так и не появился. Андрес Иньеста был заменён на 89-й минуте встречиа. В решающем матче Кубка Японии соперником «Виссел Кобе» станет «Касима».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019