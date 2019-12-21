Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Губерниев попросил у Сёмина зонтик с попугаями. С оленями у него уже есть

Губерниев попросил у Сёмина зонтик с попугаями. С оленями у него уже есть
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Дмитрий Губерниев попросил тренера «Локомотива» Юрия Сёмина подарить ему зонтик с изображением попугаев. Известный журналист показал, что у него уже есть подобный аксессуар с принтом в виде оленей.

«Ребята, а вам понравился мой модный зонтик с оленями? Виталий Норицын (Старший тренер женской сборной России по биатлону. — Прим. „Чемпионата“) сначала не хотел стоять под таким зонтиком, но я тренеру сказал, что это мой! Палыч, жду зонтик с попугаями!» — написал комментатор.

Фото доступно на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».

Ранее журналист отметил, что решение Федерации спортивных журналистов России назвать Сёмина лучшим тренером года принимали «серебряные олени». На это наставник «железнодорожников» ответил, что «голосующие олени лучше говорящих попугаев».

Губерниев ответил на слова Сёмина о «говорящем попугае»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019