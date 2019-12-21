Губерниев попросил у Сёмина зонтик с попугаями. С оленями у него уже есть

Комментатор Дмитрий Губерниев попросил тренера «Локомотива» Юрия Сёмина подарить ему зонтик с изображением попугаев. Известный журналист показал, что у него уже есть подобный аксессуар с принтом в виде оленей.



«Ребята, а вам понравился мой модный зонтик с оленями? Виталий Норицын (Старший тренер женской сборной России по биатлону. — Прим. „Чемпионата“) сначала не хотел стоять под таким зонтиком, но я тренеру сказал, что это мой! Палыч, жду зонтик с попугаями!» — написал комментатор.

Фото доступно на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».



Ранее журналист отметил, что решение Федерации спортивных журналистов России назвать Сёмина лучшим тренером года принимали «серебряные олени». На это наставник «железнодорожников» ответил, что «голосующие олени лучше говорящих попугаев».