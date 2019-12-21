Губерниев ответил на слова Сёмина о «говорящем попугае»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина в голосовании Федерации спортивных журналистов России за награду «Тренер года». Ранее журналист, говоря о победе Сёмина, допустил, что в голосовании принимали участие серебряные олени.

Сёмин, опубликовав фото с наградой, заявил, что «голосующие олени лучше говорящих попугаев».

«Ох и умыл меня Юрий Сёмин! Ох умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев! Олени-то, может, и лучше… Но только тренером года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков и так далее, никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!

Не умаляю заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России? А попугаи — птички домашние, они у людей живут и радуют. Людей!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Губерниев: Сёмин — тренер года в России? Голосовали точно серебряные олени