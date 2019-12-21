В «Сантосе» опровергли интерес к Луческу. Ранее о нём заявлял тренер

Президент бразильского «Сантоса» Хосе Карлос Перес заявил, что клуб не заинтересован в услугах румынского специалиста Мирчи Луческу. Об этом сообщает Globo Esporte. Называть имена тренеров, которых рассматривает руководство «рыб», Перес отказался.
Интересно, что Луческу сам заявил о существующем предложении от «Сантоса». «Это реальное и конкретное предложение», — говорил Мирча в интервью румынским СМИ.
Последней командой, которую тренировал Луческу, была сборная Турции. Он работал со сборной с 2017 по февраль 2019 года.
Помимо работы с «Зенитом» и Шахтёром» румынский тренер работал в «Бешикташе», «Галатасарае», «Рапиде» и «Интере». В качестве тренера Луческу провёл 1303 матча, из которых выиграл 801. За спортивные достижения Мирча награждён орденом «За заслуги» I, II и III степени.
- 21 декабря 2019
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