Луческу получил предложение возглавить «Сантос»
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сообщил, что он получил предложение возглавить бразильский «Сантос».
«Это реальное и конкретное предложение. Я ещё не принял решения, но сделаю это после Нового года. У меня есть и другие интересные предложения», — приводятся слова Луческу в «твиттере» румынского журналиста Эмануэля Рошу.
Последней командой, которую тренировал Луческу, была сборная Турции. Он работал со сборной с 2017-го по февраль 2019 года.
Помимо работы с «Зенитом» и Шахтёром», румынский тренер поработал в «Бешикташе», «Галатасарае», «Рапиде» и «Интере». В качестве тренера Луческу провёл 1303 матча, из которых выиграл 801. За свои спортивные достижения Мирча получил Орден «За заслуги» I, II и III степени.
Луческу назвал главную проблему «Зенита»
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