«Ливерпуль» — «Фламенго»: прямая онлайн-трансляция финала клубного ЧМ начнётся в 20:30

Сегодня, 21 декабря, состоится финальный матч клубного чемпионата мира, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Фламенго». Встреча пройдёт в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернейшнл», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Катара во главе с Абдулрахманом Аль-Джассимом. В роли его ассистентов выступят Талеб Аль-Марри и Сауд Аль-Макалех. Резервный рефери – Мустафа Горбаль из Алжира.



«Ливерпуль» получил право выступить на клубном чемпионате мира, став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. «Фламенго» в свою очередь в этом году завоевал Кубок Либертадорес.



В полуфинале турнира «Ливерпуль» победил «Монтеррей» из Мексики (2:1). «Фламенго» оказался сильнее «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии (3:1).



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