«Бавария» одержала третью победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Вольфсбург»
В матче 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» принимала «Вольфсбург». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Автором первого гола стал нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее, отправивший мяч в ворота «Вольфсбурга» на 85-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил форвард мюнхенского клуба Томас Мюллер. Через 4 минуты полузащитник Серж Гнабри упрочил преимущество хозяев в счёте. Таким образом, «Бавария» одержала третью победу подряд в Бундеслиге.
«Бавария» набрала 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» (24) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «РБ Лейпциг».
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