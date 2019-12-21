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«Бавария» одержала третью победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Вольфсбург»

«Бавария» одержала третью победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Вольфсбург»
Футбол / Германия 0

В матче 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» принимала «Вольфсбург». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Автором первого гола стал нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее, отправивший мяч в ворота «Вольфсбурга» на 85-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил форвард мюнхенского клуба Томас Мюллер. Через 4 минуты полузащитник Серж Гнабри упрочил преимущество хозяев в счёте. Таким образом, «Бавария» одержала третью победу подряд в Бундеслиге.

«Бавария» набрала 33 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» (24) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «РБ Лейпциг».

Германия - Бундеслига. 17-й тур
21 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Зиркзее – 85'   2:0 Гнабри – 89'
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