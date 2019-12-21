Глушенков подарил новую форму детской команде своего первого тренера
Полузащитник московского «Спартака» и воспитанник «Чертаново» Максим Глушенков подарил новую игровую форму детской команде ДЮСШ СКА Смоленск, за которую выступают игроки 2008 года рождения. В команде работает Сергей Пучков, первый тренер Глушенкова.
Фото можно посмотреть на странице директора «Чертаново» Николая Ларина в «Твиттере».
Глушенков перешёл в московский «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера футболиста составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, выйдя на замену на 90-й минуте в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2). Контракт российского игрока с красно-белыми действует до лета 2023 года.
«Чертаново» посоветовало Тедеско обратить внимание на Глушенкова
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