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«Чертаново» посоветовало Тедеско обратить внимание на Глушенкова

«Чертаново» посоветовало Тедеско обратить внимание на Глушенкова
Футбол / РПЛ 0

Клуб Футбольной национальной лиги «Чертаново» посоветовал новому главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско обратить внимание на полузащитника Максима Глушенкова.

«Синьор Тедеско, обратите внимание на молодого футболиста: за один тайм в матче за молодёжную сборную России заработал пенальти и забил гол, отличная левая нога, быстрый ум, склонность к нестандартным решениям. Вам понравится», — сообщается в официальном «твиттере» «Чертаново».

Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, выйдя на замену на 90-й минуте в 12-м туре с «Краснодаром» (1:2). Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2023 года.

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