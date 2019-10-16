«Чертаново» посоветовало Тедеско обратить внимание на Глушенкова

Клуб Футбольной национальной лиги «Чертаново» посоветовал новому главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско обратить внимание на полузащитника Максима Глушенкова.

«Синьор Тедеско, обратите внимание на молодого футболиста: за один тайм в матче за молодёжную сборную России заработал пенальти и забил гол, отличная левая нога, быстрый ум, склонность к нестандартным решениям. Вам понравится», — сообщается в официальном «твиттере» «Чертаново».

Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, выйдя на замену на 90-й минуте в 12-м туре с «Краснодаром» (1:2). Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2023 года.