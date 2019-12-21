Гол после комбинации с двумя соперниками — в обзоре матча «Норвич» — «Вулвз»

«Вулверхэмптон» в гостях обыграл «Норвич Сити» со счётом 2:1 в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол на 17-й минуте забил полузащитник хозяев Тодд Кантвелл. Он подкараулил отскок после двух неудачных попыток защитников соперника выбить мяч и мощным ударом поразил ворота.
Во втором тайме на 60-й минуте полузащитник гостей Ромен Сес сравнял счёт. Он головой замкнул верховую подачу с левого фланга полузащитника Жоау Моутинью.
Победу «Вулверхэмптону» принёс нападающий Рауль Хименес на 81-й минуте. Он с близкого расстояния добил мяч после того, как вратарь отразил перед собой удар в упор его партнёра.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Вулверхэмптон», набрав 27 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 6-е место, а «Норвич Сити» с 12 очками — 19-е.
- 21 декабря 2019
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