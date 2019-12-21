«Вальядолид» — «Валенсия»: Черышев начнёт матч на скамейке запасных

«Валенсия» опубликовала стартовый состав команды на матч 18-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом». Встреча состоится сегодня, 21 декабря, на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начнёт матч со скамейки запасных. Напомним, хавбек не выходил на поле с начала ноября из-за травмы бедра, полученной в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1).

«Валенсия»: Доменек, Паулиста, Гайя, Васс, Парехо, Коклен, Солер, Ферран, Родриго, Собрино, Гарай.

«Валенсия» набрала 27 очков в 17 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Примеры.