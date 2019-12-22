Тухель: Неймар и Мбаппе мотивируют друг друга

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после матча 19-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном» (4:1) высказался о взаимодействии нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.



«Мбаппе и Неймар отлично взаимодействуют друг с другом на поле. Они обрели уверенность. Килиан и Неймар интенсивно работают в защите, они опасны вместе, потому что им нравится играть друг с другом. Это идёт на пользу команде. Нам нужен этот командный дух, этот голод, чтобы мы продолжали забивать в каждом матче во второй части сезона.



Неймар мотивирует Мбаппе, а Киллиан мотивирует Неймара. Это очень хорошо. С другими игроками они также взаимодействуют как единое целое. Задача состоит в том, чтобы сохранить этот дух и этот командный стиль игры», — приводит слова Тухеля AFP.

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Амьен» в матче Лиги 1