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Агент: Головин комфортно чувствует себя в европейском футболе и будет ещё расти

Агент: Головин комфортно чувствует себя в европейском футболе и будет ещё расти
Футбол / Франция 0

Агент Олег Артёмов, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал игру российского хавбека в матче 19-го тура чемпионата Франции. В этой встрече «Монако» обыграл «Лилль» со счетом 5:1.

«Очередная очень качественная игра Александра Головина во французском чемпионате. Итоги первой половины сезона? Видно, что ему комфортно в европейском футболе. Конечно, он вышел на новый уровень по сравнению с прошлым годом, прогрессирует и будет расти ещё», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Монако» набрал 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лилль» (31) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «ПСЖ».

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