Головин: победа над «Лиллем» обеспечит «Монако» отличное настроение

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от матча с «Лиллем» в 19-м туре чемпионата Франции. На своём поле монегаски одержали победу с разгромным счётом — 5:1.

«Начало матча получилось не очень хорошим. Как будто продолжение кубковой встречи с «Лиллем». Но важно, что, пропустив, нам удалось быстро забить ответный мяч, это придало уверенности. Ну а потом мы играли уже с преимуществом, многое получалось. Важно, что реализовывали те возможности забить, которые у нас были. Играть с преимуществом в два, а потом и три гола, естественно, гораздо легче. В этом матче мы набрали не только важные три очка, но и обеспечили себе отличное настроение перед небольшим отпуском, который у нас будет между первым и вторым кругом», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По итогам встречи Головин получил оценку 8,1 от аналитического сайта Whoscored. Это второй результат в команде. Нападающий Бен Йеддер, забивший два мяча и сделавший одну голевую передачу, получил 9,8 балла.