«Арсенал»: новая эра начинается сегодня. Вперёд, Артета

Лондонский «Арсенал» в своём «твиттере» опубликовал пост, посвящённый новому главному тренеру — Микелю Артете.

«Новая эра начинается сегодня. Вперёд, Микель Артета», — говорится в сообщении клуба.

20 декабря «Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера клуба. Контрактное соглашение со специалистом рассчитано на 3,5 года. Будучи профессиональным футболистом, Артета выступал в составе «Арсенала» с 2011 по 2016 год.

Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Один раз им покорился Кубок Англии.

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