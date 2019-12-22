Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал»: новая эра начинается сегодня. Вперёд, Артета

«Арсенал»: новая эра начинается сегодня. Вперёд, Артета
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» в своём «твиттере» опубликовал пост, посвящённый новому главному тренеру — Микелю Артете.

«Новая эра начинается сегодня. Вперёд, Микель Артета», — говорится в сообщении клуба.

20 декабря «Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера клуба. Контрактное соглашение со специалистом рассчитано на 3,5 года. Будучи профессиональным футболистом, Артета выступал в составе «Арсенала» с 2011 по 2016 год.

Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Один раз им покорился Кубок Англии.

Расписание матчей АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Марез: Артете было непросто покинуть «Манчестер Сити» с эмоциональной точки зрения
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019