Флик останется главным тренером «Баварии» до конца сезона
«Бавария» на официальном сайте объявила о решении оставить Ханс-Дитера Флика на посту главного тренера команды до конца сезона-2019/20. Решение было принято после победы мюнхенской команды в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:0).
54-летний Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» в начале ноября, сменив на посту ушедшего в отставку Нико Ковача. Руководство «Баварии» не исключает, что Флик может продолжить работу в клубе и в следующем сезоне.
Мюнхенская «Бавария» набрала 33 очка в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований на данный момент является «РБ Лейпциг», набравший 37 очков в 17 встречах.
Румменигге: в «Баварии» удовлетворены развитием команды и качеством игры при Флике
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