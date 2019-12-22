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Флик останется главным тренером «Баварии» до конца сезона

Флик останется главным тренером «Баварии» до конца сезона
Футбол / Германия 0

«Бавария» на официальном сайте объявила о решении оставить Ханс-Дитера Флика на посту главного тренера команды до конца сезона-2019/20. Решение было принято после победы мюнхенской команды в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:0).

54-летний Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» в начале ноября, сменив на посту ушедшего в отставку Нико Ковача. Руководство «Баварии» не исключает, что Флик может продолжить работу в клубе и в следующем сезоне.

Мюнхенская «Бавария» набрала 33 очка в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований на данный момент является «РБ Лейпциг», набравший 37 очков в 17 встречах.

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