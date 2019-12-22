«Бавария» и Нюбель договорились о подписании пятилетнего контракта

«Бавария» договорилась о личных условиях контракта с голкипером «Шальке-04» Александером Нюбелем, сообщает Bild.

По информации источника, 23-летний голкипер подпишет пятилетний контракт с мюнхенским клубом. Ожидается, что в первые сезоны Нюбель будет сменщиком Мануэля Нойера, а когда тот завершит карьеру в 2023 году, Александер станет первым номером «Баварии».

Ранее стало известно, что Нюбель отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона-2019/20. Таким образом, голкипер достанется «Баварии» бесплатно.

Нюбель является воспитанником «Падерборна». В «Шальке-04» перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата.