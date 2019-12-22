«Манчестер Юнайтед» проиграл худшей команде АПЛ

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд». Обслуживал матч арбитр Ли Мэйсон. Ему ассистировали Скотт Леджер и Саймон Лонг.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 50-й минуте автором забитого мяча стал Исмаила Сарр, которому помог отличиться Кристиан Кабазель. Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Трой Дини, который реализовал 11-метровый.

«Уотфорд», набрав 12 очков, остался на последнем, 20-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (25) — на 8-м месте.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/20

В 19-м туре «Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Матч состоится 26 декабря.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».