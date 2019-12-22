Шикарный удар Виллиана вывел «Челси» вперёд в матче с «Тоттенхэмом». Видео

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» был открыт счёт на 12-й минуте. Отличился полузащитник гостей Виллиан. Он ворвался в штрафную с левого фланга, немного сместился в центр и мощно пробил в дальний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».

18-й тур АПЛ стартовал вчера, 21 декабря, матчем «Эвертон» — «Арсенал», который завершился вничью со счётом 0:0. Также «Борнмут» дома уступил «Бёрнли» — 0:1, «Астон Вилла» на своём поле проиграла «Саутгемптону» (1:3), «Брайтон энд Хоув Альбион» дома потерпел поражение от «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1, «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле обыграл «Кристал Пэлас» — 1:0, «Норвич Сити» дома уступил «Вулверхэмптону» (1:2), «Манчестер Сити» на своём поле выиграл у «Лестер Сити» со счётом 3:1.



Сегодня, 22 декабря, «Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Уотфорду» — 0:2.



Дата проведения матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» будет определена позднее.