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«Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии

«Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии
Футбол / Италия 0

На стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу римской команды.

Автором первого гола стал полузащитник «Лацио» Луис Альберто, отличившийся на 16-й минуте после передачи хавбека Сергея Милинкович-Савича. Перед свистком на перерыв счёт сравнял нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. На 73-й минуте полузащитник Сенад Лулич вывел римлян вперёд с паса хавбека Марко Пароло. В компенсированное время ещё один мяч в ворота туринцев отправил полузащитник «Лацио» Данило Катальди.

«Лацио» выиграл Суперкубок Италии в пятый раз в истории. Римский клуб вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с миланским «Интером». Чаще других Суперкубок страны выигрывал «Ювентус» (8), следом располагается «Милан» (7).

Напомним, в минувшем сезоне «Ювентус» стал чемпионом итальянской Серии А, а «Лацио» выиграл Кубок Италии.

Суперкубок Италии. Финал
22 декабря 2019, воскресенье. 19:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 3
Лацио
Рим
0:1 Альберто – 16'   1:1 Дибала – 45'   1:2 Лулич – 73'   1:3 Катальди – 90+4'
Удаления: Бентанкур – 90+3' / нет
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