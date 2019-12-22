«Лацио» обыграл «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии

На стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу римской команды.

Автором первого гола стал полузащитник «Лацио» Луис Альберто, отличившийся на 16-й минуте после передачи хавбека Сергея Милинкович-Савича. Перед свистком на перерыв счёт сравнял нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. На 73-й минуте полузащитник Сенад Лулич вывел римлян вперёд с паса хавбека Марко Пароло. В компенсированное время ещё один мяч в ворота туринцев отправил полузащитник «Лацио» Данило Катальди.

«Лацио» выиграл Суперкубок Италии в пятый раз в истории. Римский клуб вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с миланским «Интером». Чаще других Суперкубок страны выигрывал «Ювентус» (8), следом располагается «Милан» (7).

Напомним, в минувшем сезоне «Ювентус» стал чемпионом итальянской Серии А, а «Лацио» выиграл Кубок Италии.