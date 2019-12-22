Россиянка Карпова отметилась голом и результативной передачей в матче за «Севилью»
В матче 13-го тура женского чемпионата Испании «Севилья» на своём поле сыграла вничью с «Райо Вальекано» со счётом 2:2.
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 28-й минуте гол забила россиянка Надежда Карпова, ударом головой замкнув подачу с фланга. На 36-минуте севильский клуб увеличил разрыв счёте, отличилась Ракель Пинель, которая замкнула прострел в исполнении Карповой. На 63-й минуте гости сократили отставание, а через несколько минут тренер «Севильи» заменил Карпову. В концовке «Райо Вальекано» ушёл от поражения, забив решающий гол на 89-й минуте.
«Севилья», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. На счету 24-летней Карповой четыре гола в нынешнем сезоне.
Россиянка Карпова забила гол-шедевр за «Севилью». Видео
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