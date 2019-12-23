Чистяков: еврокубки — это первоочередная задача для «Ростова»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков прокомментировал рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

«Можно ли сказать, что «Ростов» обеспечил себе место в пятёрке? Думаю, что нет. Ещё никто себе ничего не обеспечил. Вся борьба в РПЛ впереди. И вообще не стоит задумываться об этом сейчас. Просто нужно продолжать играть в свой футбол в оставшихся матчах сезона и набирать очки.

Еврокубки? Конечно, для нас это первоочередная задача.

Можно ли этот сезон назвать самым удачным в моей карьере? Думаю, да. Но, наверное, мой лучший сезон ещё впереди», — приводят слова Чистякова «Известия».

«Ростов» завершил первую часть чемпионата России на третьем месте. В 19 матчах команда Валерия Карпина набрала 34 очка (10 побед, 4 ничьи, 5 поражений).

Турнирная таблица РПЛ