«Спартак» — лучший клуб России за всю историю Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов.
В рейтинге оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год. За победу клубу начислялось два очка, за ничью – одно.
Лучшим среди российских клубов оказался московский «Спартак», который набрал 111 очков и занял 34-е место. Далее идут ЦСКА (45-е место, 92 очка), «Зенит» (57-е, 70) и «Локомотив» (97-е, 36).
Лучшим клубом в истории турнира стал мадридский «Реал», который набрал 600 очков. В первую тройку также вошли «Бавария» (474) и «Барселона» (446).
Топ-10 рейтинга лучших клубов в истории Лиги чемпионов выглядит так:
1. «Реал» (Испания) — 600 очков
2. «Бавария» (Германия) — 474
3. «Барселона» (Испания) — 446
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 374
5. «Ювентус» (Италия) — 349
6. «Милан» (Италия) — 314
7. «Ливерпуль» (Англия) — 289
8. «Бенфика» (Португалия) — 287
9. «Порту» (Португалия) — 277
10. «Аякс» (Нидерланды) — 266.
- 23 декабря 2019
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