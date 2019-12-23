«Спартак» — лучший клуб России за всю историю Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов.

В рейтинге оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год. За победу клубу начислялось два очка, за ничью – одно.

Лучшим среди российских клубов оказался московский «Спартак», который набрал 111 очков и занял 34-е место. Далее идут ЦСКА (45-е место, 92 очка), «Зенит» (57-е, 70) и «Локомотив» (97-е, 36).

Лучшим клубом в истории турнира стал мадридский «Реал», который набрал 600 очков. В первую тройку также вошли «Бавария» (474) и «Барселона» (446).

Топ-10 рейтинга лучших клубов в истории Лиги чемпионов выглядит так:

1. «Реал» (Испания) — 600 очков

2. «Бавария» (Германия) — 474

3. «Барселона» (Испания) — 446

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 374

5. «Ювентус» (Италия) — 349

6. «Милан» (Италия) — 314

7. «Ливерпуль» (Англия) — 289

8. «Бенфика» (Португалия) — 287

9. «Порту» (Португалия) — 277

10. «Аякс» (Нидерланды) — 266.