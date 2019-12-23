Альба, ван Дейк и Рамос вошли в число претендентов на попадание в команду года УЕФА
УЕФА в «твиттере» огласил список из 13 защитников, которые претендуют на попадание в символическую сборную по итогам 2019 года.
В число претендентов вошли: Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон (оба — «Ливерпуль»), Жорди Альба, Жерар Пике (оба — «Барселона»), Дейли Блинд, Николас Тальяфико (оба — «Аякс»), Серхио Рамос («Реал»), Калиду Кулибали («Наполи»), Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Хосе Хименес («Атлетико») и Йозуа Киммих («Бавария»).
Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», который в финальном матче обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. В нынешнем сезоне оба клуба преодолели групповой этап и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В Каталонии перед матчем «Барселона» — «Реал» появилось граффити с поцелуем Пике и Рамоса
- 23 декабря 2019
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