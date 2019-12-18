В Каталонии перед матчем «Барселона» — «Реал» появилось граффити с поцелуем Пике и Рамоса

В Каталонии перед «класико» появилось граффити с поцелуем защитника «Барселона» Жерара Пике с защитником «Реала» Серхио Рамосом. Как сообщает AS, автором произведения является художник Tvboy, который известен своим рисунком, на которым были изображены целующиеся Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Таким образом, художник призывает к диалогу между Каталонией и Испанией, между которыми сейчас напряжённые политические отношения.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 22:00 мск. На данный момент команды делят между собой первое место, набрав по 35 очков.

Изначально, матч 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» был запланирован на 26 октября. Однако позже его перенесли на 18 декабря из-за протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.