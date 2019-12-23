Появился первый трейлер фильма «Стрельцов» о легендарном нападающем московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарде Стрельцове.

В фильме будет рассказано о жизни Стрельцова начиная с детства до момента становления им звездой советского футбола.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Россия 1».

Главную роль в картине исполнил Александр Петров. Также в фильме снялись Александр Яценко, Виталий Хаев и Виктор Добронравов. Режиссер фильма — сын Алексея Учителя Илья. Выход картины назначен на апрель 2020 года.

Стрельцов (1937-1990) всю свою карьеру провёл в московском «Торпедо». В составе «автозаводцев» он становился чемпионом СССР, а также обладателем Кубка СССР. За сборную СССР провёл 38 матчей и забил 25 голов. Становился чемпионом Олимпийских игр в 1956 году.