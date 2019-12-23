Анчелотти представлен в качестве главного тренера «Эвертона»

Новый главный тренер ливерпульского «Эвертона» Карло Анчелотти был представлен в качестве наставника команды на её домашнем стадионе «Гудисон Парк», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



В ходе презентации итальянский специалист принял участие в фотосессии на поле арены «ирисок». Также состоялась пресс-конференция, на которой он ответил на вопросы журналистов.

О назначении Анчелотти в «Эвертон» было объявлено 21 декабря, за час до матча с «Арсеналом» в английской Премьер-лиге. Контракт Карло с клубом рассчитан на четыре с половиной года. Его предыдущей командой был «Наполи», откуда он был уволен сразу после выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Также итальянец ранее возглавлял «Милан», «Ювентус», «Челси», «ПСЖ», «Реал» и «Баварию».