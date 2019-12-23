Анчелотти прокомментировал слухи о приходе Ибрагимовича в «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном приходе в клуб нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Мы хорошо общаемся с Ибрагимовичем. Я тренировал его, и, к счастью, я тренировал много хороших игроков. Возможно, я должен позвонить ему. Златан закончил своё пребывание в MLS, и сейчас я не знаю, что он будет делать. Если он захочет приехать в Ливерпуль и понаслаждаться футболом, он может это сделать, но не играть», — приводит слова Анчелотти Sky Sports.

Ранее сообщалось, что на Ибрагимовича также претендуют «Милан», «Наполи» и «Монца» из Серии С. При этом россонери считались главным претендентом на футболиста.



В завершившемся сезоне MLS Златан принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач.