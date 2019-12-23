Созин: удовлетворён решением сократить наказание Гинеру, он один из лидеров нашего футбола

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал изменение санкций в отношении президента ЦСКА Евгения Гинера. Напомним, испытательный срок и штраф функционера были сокращены вдвое.

«В апелляционном комитете сидят авторитетные люди, они знают своё дело. Разговоров и споров, что комитет по этике РФС ничего не может, а люди там некомпетентные, было очень много. Говорили, что мы просто протираем штаны, но наказание было серьёзным! Болельщикам важно понять, что комитет по этике — не карающий орган, мы не хотим кого-то жёстко наказывать и отстранять от футбола на всю жизнь.



Сейчас апелляционный комитет сократил наказание. Уверен, комитетом было всё сделано в рамках регламента. Удовлетворён таким решением. Гинер реально является одним из лидеров футбольной индустрии страны и всего нашего футбола», — сказала Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.